В Таиланде 28 человек пострадали в ДТП с двухэтажным пассажирским автобусом

В Таиланде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двухэтажного пассажирского автобуса. Пострадали не менее 28 человек, сообщает газета Matichon.

Автобус следовал по маршруту Сураттхани — Бангкок. Около 04:00 по местному времени (00:00 мск) в экстренные службы поступил сигнал о том, что транспортное средство перевернулось в провинции Пхетчабури — примерно в ста километрах от таиландской столицы.

В салоне находился 31 человек. У 23 пострадавших диагностированы ушибы и ссадины, у пятерых — травмы средней тяжести.

Кареты скорой помощи доставили раненых в ближайшие больницы. Информации о наличии иностранных туристов среди пострадавших не поступало. Местные власти начали расследование причин аварии.