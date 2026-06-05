В Таиланде 28 человек пострадали в ДТП с двухэтажным пассажирским автобусом
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В Таиланде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двухэтажного пассажирского автобуса. Пострадали не менее 28 человек, сообщает газета Matichon.
Автобус следовал по маршруту Сураттхани — Бангкок. Около 04:00 по местному времени (00:00 мск) в экстренные службы поступил сигнал о том, что транспортное средство перевернулось в провинции Пхетчабури — примерно в ста километрах от таиландской столицы.
В салоне находился 31 человек. У 23 пострадавших диагностированы ушибы и ссадины, у пятерых — травмы средней тяжести.
Кареты скорой помощи доставили раненых в ближайшие больницы. Информации о наличии иностранных туристов среди пострадавших не поступало. Местные власти начали расследование причин аварии.
Ранее на Камчатке грузовик Shacman выехал на встречную полосу, организованную на время дорожных работ, и столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего пострадали оба водителя. Угрозы их жизни нет, состояние оценивается как стабильное. Пассажиров в автобусе на момент аварии не было. Также в Приморском крае столкнулись три грузовика, перекрыв движение на 600-м километре трассы А-370 «Уссури».
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