Больше, чем нефть и газ: Вице-премьер назвал главные точки роста для страны

Александр Новак назвал ключевые факторы, которые должны обеспечить развитие российской финансовой системы. По мнению вице-премьера, стране необходимо сделать упор на четырех направлениях: производительности труда, внедрении технологий, внешнеторговой переориентации и создании комфортной бизнес-среды.

Политик выделил эффективность труда как фундаментальный аспект развития

«Ключевой вопрос, безусловно, сегодня стоящий на повестке, который должен дать рост изменения структуры, — это рост производительности труда», — пояснил зампред правительства во время делового завтрака на ПМЭФ. Он подчеркнул, что повышение отдачи требуется всем секторам, включая социальную сферу и небольшие фирмы.

Вторым важным вектором станут технологические сдвиги. Создание товаров с высокой добавленной стоимостью способно существенно трансформировать рынок. Государство намерено поддерживать станкостроение, судостроительную отрасль и фармацевтику, чтобы добиться позитивной динамики.

Третьим фактором вице-премьер назвал адаптацию внешнеэкономических связей. Смена направления торговых потоков уже оказывает влияние на макроэкономические показатели.

Финальным условием стало улучшение делового климата. Власти планируют упростить процедуры регистрации новых компаний и банкротства, а также укрепить защиту права собственности. Эти шаги призваны сделать условия для ведения предпринимательской деятельности более предсказуемыми и прозрачными.

Ранее глава Минфина Силуанов рассказал, что внешний долг РФ скоро будет погашен, осталось всего 10%. По его словам, наша страна сегодня не зависит от иностранной финансовой инфраструктуры, и это позволяет чувствовать себя устойчиво даже в условиях санкций.