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Регион
5 июня, 07:21

Алаев: Летний Кубок РПЛ не проведут в этом году из-за ЧМ-2026

Обложка © ТАСС/Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС/Сергей Фадеичев

Летний Кубок Российской премьер-лиги в этом году проводиться не будет. Причиной стало повышенное внимание к чемпионату мира по футболу 2026 года. Решение об отмене летнего турнира РПЛ подтвердил президент лиги Александр Алаев на полях ПМЭФ в разговоре с ТАСС.

«К сожалению, летний турнир у нас не получится провести. Пообщались с партнёрами и клубами. Во вторник было финальное совещание», — сказал он.

Главной причиной стало сосредоточение внимания футбольного сообщества на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Алаев отметил, что в этот период также задействованы значительные финансовые ресурсы, что дополнительно повлияло на решение.

При этом он добавил, что зимний Кубок РПЛ всё же состоится, а формат и место его проведения будут объявлены позже. По словам главы лиги, в перспективе существует вероятность проведения летнего турнира в следующем году при наличии достаточного интереса и ресурсов.

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Ранее сообщалось, что по итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги подведены индивидуальные и командные статистические итоги. Лучшим игроком чемпионата признан вингер «Зенита» Луис Энрике, который отметился 73 успешными обводками. Второе место по этому показателю разделили Лечи Садулаев из «Ахмата» и Мохамед Аззи из махачкалинского «Динамо» — у обоих по 70 результативных действий.

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Милена Скрипальщикова
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