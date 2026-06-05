ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 10:36

На ПМЭФ анонсировали выпуск премиального кроссовера Senat

Гендиректор Панков: Третьей моделью Senat станет кроссовер

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Третья модель нового российского премиального автобренда Senat будет представлена в сегменте кроссоверов. Об этом на полях ПМЭФ рассказал генеральный директор компании Андрей Панков.

Он уточнил, что этот автомобиль, разработанный с учётом потребностей российского рынка, будет построен на платформе SUV.

Слуцкий не исключил, что купит новый Aurus Senat 900, но не сейчас
Слуцкий не исключил, что купит новый Aurus Senat 900, но не сейчас

Вчера в рамках ПМЭФ состоялась премьера нового российского представительского седана Aurus Senat 900. Кадры первого показа публиковал Life.ru.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar