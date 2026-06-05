На ПМЭФ анонсировали выпуск премиального кроссовера Senat

Третья модель нового российского премиального автобренда Senat будет представлена в сегменте кроссоверов. Об этом на полях ПМЭФ рассказал генеральный директор компании Андрей Панков.

Он уточнил, что этот автомобиль, разработанный с учётом потребностей российского рынка, будет построен на платформе SUV.

Вчера в рамках ПМЭФ состоялась премьера нового российского представительского седана Aurus Senat 900. Кадры первого показа публиковал Life.ru.