На ПМЭФ анонсировали выпуск премиального кроссовера Senat
Гендиректор Панков: Третьей моделью Senat станет кроссовер
Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев
Третья модель нового российского премиального автобренда Senat будет представлена в сегменте кроссоверов. Об этом на полях ПМЭФ рассказал генеральный директор компании Андрей Панков.
Он уточнил, что этот автомобиль, разработанный с учётом потребностей российского рынка, будет построен на платформе SUV.
Вчера в рамках ПМЭФ состоялась премьера нового российского представительского седана Aurus Senat 900. Кадры первого показа публиковал Life.ru.
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