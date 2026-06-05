Чупшева: Москва и Татарстан возглавили инвестрейтинг АСИ за 2025 год

Москва и Республика Татарстан разделили первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2025 года. Итоги на ПМЭФ представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме.

Вторую строчку заняли Нижегородская и Московская области. На третьей позиции оказались Сахалинская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан. В пятерку также вошли Калужская область и Краснодарский край, которые разделили четвертое место. Пятую строку заняли Крым и Чеченская Республика.

По словам Чупшевой, за год 49 российских субъектов улучшили свои интегральные оценки в исследовании АСИ.

«49 регионов улучшили свои интегральные оценки по сравнению с предыдущим периодом. И 67% показателей рейтинга из 88 показали положительную динамику», — сказала она.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на ПМЭФ, назвал дефицит кадров в числе значительных рисков для российской экономики. По его словам, для предотвращения этого риска потребуется переток работников из непроизводительных отраслей в те, которые дают более высокую добавленную стоимость.