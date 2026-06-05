Посол Бразилии заявил о проблемах в торговле с РФ из-за американских санкций

Бразилия и Россия сталкиваются с трудностями в торговле, однако объёмы взаимного товарооборота продолжают увеличиваться, несмотря на сохраняющиеся западные санкции. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос.

По словам дипломата, в 2024 году двусторонняя торговля достигла рекордной отметки в 12,4 миллиарда долларов. При этом он признал наличие проблем, связанных с методами платежей из-за санкционных ограничений. Правительства обеих стран, отметил посол, обсуждают пути их решения.

Родригес дос Сантос в беседе с «Лентой.ру» также обратил внимание, что часть трудностей в торговле вызвана не геополитикой, а внутренними структурными проблемами Бразилии: высоким дефицитом бюджета и концентрацией торговли на узком круге товаров с низкой добавленной стоимостью. Бразильские власти, заверил он, намерены устранить эти препятствия.

На фоне перебоев в логистических цепочках на Ближнем Востоке Россия резко нарастила ввоз бразильских яблок. В апреле поставки достигли пиковых значений с 2021 года. За второй месяц весны отечественные компании закупили южноамериканских фруктов на 2,2 миллиона долларов, что в 3,5 раза превышает показатели годичной давности. Ключевым драйвером роста стал поиск альтернативных маршрутов после того, как возникли сложности на иранском направлении.