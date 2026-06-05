Мордашов ответил на призыв Матвиенко «подтянуть что-то из офшоров»
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Гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов прокомментировал призыв председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко «подтянуть что-то из офшоров» в страну. Он подчеркнул, что российские бизнесмены продолжают социальную миссию, участвуя в общественной жизни и поддержке регионов.
«Платить зарплату, платить налоги, создавать рабочие места, развивать бизнес, и это наша главная социальная миссия. Мы должны помочь государству, что мы делали и будем делать», — отметил Мордашов в интервью РБК на полях ПМЭФ.
Мордашов добавил, что давно знаком с Матвиенко и считает её «большим молодцом».
Напомним, речь о заявлении Валентины Матвиенко, которая предложила основному акционеру «Северстали» Алексею Мордашову (возглавляет список богатейших бизнесменов России по версии Forbes) вернуть часть офшорных капиталов в российскую юрисдикцию. По словам спикера СФ, в непростой экономической ситуации подобный шаг был бы и своевременным, и целесообразным. В «Северстали» вежливо ответили, что в металлургической отрасли фиксируется кризис, но несмотря на это компания продолжает социальные проекты.
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