Мордашов ответил на призыв Матвиенко «подтянуть что-то из офшоров»

Гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов прокомментировал призыв председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко «подтянуть что-то из офшоров» в страну. Он подчеркнул, что российские бизнесмены продолжают социальную миссию, участвуя в общественной жизни и поддержке регионов.

«Платить зарплату, платить налоги, создавать рабочие места, развивать бизнес, и это наша главная социальная миссия. Мы должны помочь государству, что мы делали и будем делать», — отметил Мордашов в интервью РБК на полях ПМЭФ.

Мордашов добавил, что давно знаком с Матвиенко и считает её «большим молодцом».