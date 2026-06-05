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Регион
5 июня, 11:35

МИД РФ: Украина ужесточила подходы к переговорам с 2022 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Украинская сторона с 2022 года существенно ужесточила свою риторику на дипломатическом фронте. Об этом на ПМЭФ-2026 заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Представитель внешнеполитического ведомства в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что в 2022 году делегация киевского режима в Стамбуле сама выходила на предложения, критически важные для Москвы — нейтральный статус, безъядерность, отказ от НАТО.

К 2025 году картина полностью изменилась. Возобновив контакты, украинские представители соглашались говорить лишь о гуманитарных аспектах, оставив любые политические дискуссии за рамками обсуждения.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что диалог с Киевом может быть продолжен — процесс, по его словам, сейчас приостановлен, но Москва не утратила готовности вернуться за стол переговоров. Дальнейшее развитие событий, как подчеркнул представитель Кремля, будет определяться исключительно действиями киевского режима.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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