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5 июня, 12:06

«Сейчас Сороса добью»: Щёголев и Пушков устроили политический боулинг на ПМЭФ

Щёголев и Пушков на ПМЭФ «добили» Сороса в боулинге

Игорь Щёголев и Алексей Пушков. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Игорь Щёголев и Алексей Пушков. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

На площадке RT в рамках Петербургского международного экономического форума полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев и сенатор Алексей Пушков попробовали силы в боулинге с символическими кеглями. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Щёголев и Пушков сыграли в боулинг на ПМЭФ. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Развлекательная игра проходила на стенде RT, где кегли были оформлены как символы, отсылающие к западной политической повестке. Первый бросок сделал Игорь Щёголев, однако одна из целей, обозначенная как «фонд Сороса», устояла после удара. После этого к игре подключился Алексей Пушков, который завершил попытку коллеги и сбил оставшуюся кеглю.

«У тебя Сорос остался! Сейчас я Сороса добью!» — выкрикнул Пушков.

Ситуация сопровождалась шутками участников, а сама игра носила демонстрационный характер в рамках форума. Формат стенда был построен вокруг политических ассоциаций, превращая привычный боулинг в символическую интерпретацию актуальной повестки.

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Ранее сообщалось, что на площадке Петербургского международного экономического форума 2026 года прошла демонстрационная поездка на русской тройке с участием представителей медиасферы. Мероприятие состоялось в зоне Всероссийской федерации русской тройки. В прогулке на традиционном конном экипаже приняли участие Дмитрий Киселёв, Константин Эрнст и Олег Добродеев. Все трое являются руководителями крупных медиаструктур.

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Милена Скрипальщикова
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