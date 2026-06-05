Минфин: Россия следует национальным целям вне зависимости от внешнего давления

Российские власти продолжают достигать поставленных целей, не оглядываясь на внешние запреты. Об этом на полях ПМЭФ-2026 заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Чиновник в беседе с «Лентой.ру» ответил на вопрос о том, ощутила ли экономика страны смягчение американских санкций против отечественной нефти. По его словам, некоторые ограничения действительно наносят вред, но другие, напротив, подтолкнули позитивные изменения.

«Некоторые ограничения могут негативно сказываться на нашей экономике, некоторые, наоборот, привели к неким позитивным трендам, как вы знаете. Поэтому, несмотря на любые внешние условия, будем работать в рамках наших задач по сохранению суверенитета», — сказал замминистра.

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин призвал не надеяться на скорую отмену санкций против РФ. По его словам, введённые ограничения объясняются тем, как меняется мир в целом, а не какими-либо отдельными эпизодами.