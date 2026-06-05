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5 июня, 12:15

Дюков подтвердил переговоры о матче Россия — Китай

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Российский футбольный союз ведёт переговоры о проведении товарищеского матча между национальными командами России и Китая. Встреча может состояться в 2027 году.

Об этом сообщил глава РФС Александр Дюков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы обсуждаем с Китайской футбольной ассоциацией проведение матча основных мужских сборных команд. Скорее всего, это уже в следующем году произойдёт», — сказал он.

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Ранее перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо состав сборной России покинули сразу четыре футболиста: вратарь Станислав Агкацев, полузащитник Артём Карпукас, а также защитники Игорь Дивеев и Даниил Денисов, сообщил «Матч ТВ». При этом форвард Константин Тюкавин работал вне общей группы из-за повреждения колена.

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Дарья Денисова
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