Дюков подтвердил переговоры о матче Россия — Китай
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Российский футбольный союз ведёт переговоры о проведении товарищеского матча между национальными командами России и Китая. Встреча может состояться в 2027 году.
Об этом сообщил глава РФС Александр Дюков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Мы обсуждаем с Китайской футбольной ассоциацией проведение матча основных мужских сборных команд. Скорее всего, это уже в следующем году произойдёт», — сказал он.
Ранее перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо состав сборной России покинули сразу четыре футболиста: вратарь Станислав Агкацев, полузащитник Артём Карпукас, а также защитники Игорь Дивеев и Даниил Денисов, сообщил «Матч ТВ». При этом форвард Константин Тюкавин работал вне общей группы из-за повреждения колена.
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