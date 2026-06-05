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5 июня, 12:44

Голикова заявила о 37-м месте России по производительности труда

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Россия занимает 37-е место в мире по производительности труда. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на сессии ПМЭФ «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий».

Голикова отметила, что страна сохраняет сильные позиции в подготовке специалистов со средним профессиональным образованием. Однако этот результат пока не даёт сопоставимого эффекта в экономике.

«Несмотря на лидирующие позиции в мире по поводу подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, мы всё-таки по производительности труда 37-е», — сказала Голикова.

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Ранее вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на ПМЭФ, назвал дефицит кадров в числе значительных рисков для российской экономики. По его словам, для предотвращения этого риска потребуется переток работников из непроизводительных отраслей в те, которые дают более высокую добавленную стоимость. Также необходимо повышать гибкость труда.

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Полина Никифорова
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