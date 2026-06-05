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5 июня, 12:38

«Нервное давление высокое»: Дегтярёв — о шансах Мирры Андреевой на победу в «Ролан Гаррос»

Дегтярёв: Мирре Андреевой по силам выиграть «Ролан Гаррос»

Обложка © ТАСС / Aurelien Morissard / АР

Обложка © ТАСС / Aurelien Morissard / АР

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева способна выиграть «Ролан Гаррос». Такое заявление на ПМЭФ сделал министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярёв.

«Ей абсолютно по силам выиграть такой престижный турнир, как Открытый чемпионат Франции», — сказал Дегтярёв.

По его словам, выступать на таком высоком уровне тяжело психологически, но Андреева с этой нагрузкой успешно справилась, что является её большой заслугой как спортсменки.

Министр также поздравил Диану Шнайдер с выходом в полуфинал, пожелав ей продолжать свою победную поступь.

«Ролан Гаррос» (фр. Roland-Garros), также известный как Открытый чемпионат Франции по теннису (French Open) — это один из четырех турниров Большого шлема, который ежегодно проводится в Париже, Франция. Это единственный турнир Большого шлема, который проводится на грунтовых кортах. Грунт замедляет мяч и делает отскок более высоким, что требует от игроков особой физической подготовки и выносливости. Из-за покрытия турнир считается одним из самых сложных испытаний для теннисистов. Королем грунта часто называют Рафаэля Надаля, который выигрывал этот чемпионат рекордное количество раз.

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Напомним, что Мирра Андреева вышла в финал Открытого чемпионата Франции, где она встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской, обыгравшей по пути туда другую представительницу РФ Диану Шнайдер.

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Владимир Озеров
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