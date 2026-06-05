Дмитриев сообщил о контактах с Уиткоффом на этой неделе
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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на этой неделе у него состоялось несколько разговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Об этом он рассказал в комментарии журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.
Дмитриев рассказал о новых контактах с Уиткоффом. Видео © Life.ru
«Были несколько разговоров на этой неделе, мы в постоянном контакте. О дальнейших встречах сообщим позже», — сказал Дмитриев.
Ранее Дмитриев заявлял о многоплановом диалоге России и США. Поддержание контактов, как уточнил Дмитриев, осуществляется сразу по нескольким линиям, включая взаимодействие через российский внешнеполитический блок.
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