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5 июня, 13:21

Дмитриев сообщил о контактах с Уиткоффом на этой неделе

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на этой неделе у него состоялось несколько разговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Об этом он рассказал в комментарии журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Дмитриев рассказал о новых контактах с Уиткоффом. Видео © Life.ru

«Были несколько разговоров на этой неделе, мы в постоянном контакте. О дальнейших встречах сообщим позже», — сказал Дмитриев.

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Ранее Дмитриев заявлял о многоплановом диалоге России и США. Поддержание контактов, как уточнил Дмитриев, осуществляется сразу по нескольким линиям, включая взаимодействие через российский внешнеполитический блок.

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Полина Никифорова
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