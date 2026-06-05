Дмитриев: Россия может стать самым дешевым источником энергии для ИИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может стать мировым лидером по предоставлению самого дешёвого источника энергии для сферы искусственного интеллекта. Об этом он сообщил на сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности» в рамках ПМЭФ-2026.

По словам спецпредставителя президента, проведённый анализ показал, что страна способна предложить энергоресурсы для ИИ в 3–4 раза дешевле, чем другие источники в мире.

Дмитриев отметил, что такая экономическая эффективность даёт России ключевое конкурентное преимущество в динамично развивающемся технологическом секторе. Наличие недорогих энергоресурсов, подчеркнул он, создаёт для РФ и значимые геополитические преференции.

На базе этой дешёвой энергии, добавил глава РФПИ, можно привлекать партнёров и строить сотрудничество в сфере искусственного интеллекта именно на российской территории. Поэтому важно использовать существующие преимущества и имеющийся человеческий потенциал.

Ранее «Роскосмос» и VK Tech на ПМЭФ подписали меморандум о сотрудничестве: госкорпорация внедрит решения VK в области облачных вычислений, больших данных и ИИ для повышения эффективности операционных и управленческих процессов. Стороны также займутся совместной разработкой цифровых продуктов и обменом экспертизой.