Гибкость против стабильности: Шохин спровоцировал Силуанова на спор о бюджетном правиле

Министр финансов РФ Антон Силуанов и глава РСПП Александр Шохин поспорили о том, каким должно быть бюджетное правило в нашей стране. Об этом рассказал у себя в телеграм-канале корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Спор Силуанова и Шохина о бюджетном правиле. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

На полях ПМЭФ корреспондент Александр Юнашев встретил министра финансов Антона Силуанова, который торопился на пленарную сессию. Журналист спросил, чего глава Минфина ожидает от предстоящего выступления президента России Владимира Путина.

Силуанов ответил, что ждёт оглашения основных направлений развития на ближайшее время, в том числе касающихся финансовой устойчивости.

В этот момент в разговор вмешался глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он заметил, что бюджетное правило должно быть гибким. Министр финансов возразил, заявив, что правило не должно меняться слишком часто. Шохин улыбнулся и признался:

«Это я провоцирую», — с улыбкой признался Шохин.

На том же форуме глава Минфина сообщил, что Россия скоро полностью погасит внешний долг — осталось всего 10%. По словам министра, наша страна сегодня не зависит от зарубежной финансовой инфраструктуры, что позволяет сохранять устойчивость даже под санкциями.