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5 июня, 13:22

«Противоречит логике»: Глава Минфина выступил против рублёвых накоплений ФНБ

Силуанов: Накопление ФНБ в рублях усилит волатильность курса, нужны юани

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр финансов России Антон Силуанов назвал нецелесообразным предложение главы «Северстали» Алексея Мордашова хранить часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублях. По его словам, это противоречит самой идее накопления, поскольку не позволит влиять на валютный рынок и приведёт к сильным колебаниям курса рубля.

«Это нелогично и противоречит логике накопления. Потому что тогда мы не будем участвовать на валютном рынке, тогда динамика курса будет колебаться достаточно сильно и волатильно», — сказал министр на полях ПМЭФ.

Он подчеркнул, что накопления в юанях, напротив, помогают стабилизировать курс.

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Также на ПМЭФ глава Минфина рассказал, что внешний долг РФ скоро будет погашен, осталось всего 10%. По его словам, наша страна сегодня не зависит от иностранной финансовой инфраструктуры, и это позволяет чувствовать себя устойчиво даже в условиях санкций.

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Наталья Демьянова
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