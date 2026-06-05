«Противоречит логике»: Глава Минфина выступил против рублёвых накоплений ФНБ

Министр финансов России Антон Силуанов назвал нецелесообразным предложение главы «Северстали» Алексея Мордашова хранить часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублях. По его словам, это противоречит самой идее накопления, поскольку не позволит влиять на валютный рынок и приведёт к сильным колебаниям курса рубля.

«Это нелогично и противоречит логике накопления. Потому что тогда мы не будем участвовать на валютном рынке, тогда динамика курса будет колебаться достаточно сильно и волатильно», — сказал министр на полях ПМЭФ.

Он подчеркнул, что накопления в юанях, напротив, помогают стабилизировать курс.

Также на ПМЭФ глава Минфина рассказал, что внешний долг РФ скоро будет погашен, осталось всего 10%. По его словам, наша страна сегодня не зависит от иностранной финансовой инфраструктуры, и это позволяет чувствовать себя устойчиво даже в условиях санкций.