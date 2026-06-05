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5 июня, 13:30

МИД РФ: Киев должен отринуть деструктивные практики ради успешных переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Чтобы переговорный процесс между Россией и Украиной стал результативным, киевское руководство необходимо вразумить и заставить отказаться от деструктивных практик. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По словам дипломата в беседе с «Лентой.ру», сейчас следует искать не временные перемирия, а решения, которые устранят первопричины конфликта и сделают его повторение невозможным. Российские власти, подчеркнул замглавы МИД, демонстрируют готовность обсуждать именно такие долгосрочные механизмы.

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Ранее Михаил Галузин констатировал, что Украина с 2022 года значительно ожесточила свою дипломатическую риторику. Дипломат напомнил, что четыре года назад киевская делегация в Стамбуле сама выходила на принципиальные для Москвы предложения — нейтралитет, безъядерный статус и отказ от членства в НАТО, а сейчас игнорирует эти вопросы.

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Юрий Лысенко
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