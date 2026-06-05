Объекты культурного наследия призвали сделать инструментом развития территорий

Совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин на ПМЭФ заявил, что объекты культурного наследия должны становиться не только предметом охраны, но и полноценным инструментом развития территорий.

«Экономика наследия начинается там, где объект получает новую жизнь и становится востребованным людьми. Спорт, образование, культура, гастрономия, детские программы, общественные пространства — всё это инструменты, которые позволяют превратить историческое здание в живой центр городской активности», — приводит РИАМО слова девелопера.

Ранее на форуме прошла сессия «Экономика наследия». Щекин указал на ключевую проблему: инвесторов отпугивают длительные сроки и высокие затраты на реставрацию, а также сложные согласования. Однако именно бизнес способен стать важным участником госпрограмм по сохранению наследия.

В качестве примера девелопер привёл Дом русского бильярда «Москва». Это объект конструктивизма, бывший клуб для рабочих фабрики «Свобода», построенный по проекту архитектора Константина Мельникова. Здание восстановили по поручению правительства столицы, и оно получило премию «Московская реставрация».

Сегодня здесь работают пространства русской кухни, детский центр, площадки для мероприятий и первый в мире фиджитал-комплекс русского бильярда с применением искусственного интеллекта.

Щекин также подчеркнул необходимость создания системных условий для бизнеса. Он отметил, что значимую роль в этом процессе уже играет ДОМ.РФ — институт развития, который вовлекает объекты культурного наследия в хозяйственный оборот.

А ранее Life.ru писал, что архитектура становится основой формирования образа России. По словам девелоперов, у нашей страны есть мощнейшее культурное наследие, собственная архитектурная школа, огромный исторический опыт и понимание того, как среда должна работать на человека, семью и общество.