Путин назвал Индию ключевым партнёром и ведущим игроком IT-индустрии

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2026, назвал Индию одним из ведущих игроков в сфере информационных технологий. По его словам, на эту страну приходится существенная часть глобального рынка программного обеспечения.

«Другой наш ключевой партнёр — Индия — является одним из ведущих игроков IT-индустрии. На неё приходится весомая доля глобального рынка программного обеспечения», — отметил глава государства.

Россия, в свою очередь, занимает высокие позиции по темпам внедрения цифровых платформ, торговых маркетплейсов, финансовых решений, а также сервисов в области городского хозяйства, здравоохранения и образования.

Глава государства отметил, что эти технологии повышают качество жизни людей не только в РФ, но и в десятках других государств по всему миру.

Ранее Владимир Путин на ПМЭФ заявил о формировании новых логистических и финансовых механизмов в международной торговле, включая рост поставок без посредников, расширение расчётов в нацвалютах и открытие таких коридоров, как Север — Юг и трансарктический маршрут. По его словам, эти проекты становятся реальными чертами сегодняшнего и будущего развития.