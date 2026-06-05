ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 13:51

Путин назвал Индию ключевым партнёром и ведущим игроком IT-индустрии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2026, назвал Индию одним из ведущих игроков в сфере информационных технологий. По его словам, на эту страну приходится существенная часть глобального рынка программного обеспечения.

«Другой наш ключевой партнёр — Индия — является одним из ведущих игроков IT-индустрии. На неё приходится весомая доля глобального рынка программного обеспечения», — отметил глава государства.

Россия, в свою очередь, занимает высокие позиции по темпам внедрения цифровых платформ, торговых маркетплейсов, финансовых решений, а также сервисов в области городского хозяйства, здравоохранения и образования.

Глава государства отметил, что эти технологии повышают качество жизни людей не только в РФ, но и в десятках других государств по всему миру.

Путин: ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов из более чем 130 стран
Путин: ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов из более чем 130 стран

Ранее Владимир Путин на ПМЭФ заявил о формировании новых логистических и финансовых механизмов в международной торговле, включая рост поставок без посредников, расширение расчётов в нацвалютах и открытие таких коридоров, как Север — Юг и трансарктический маршрут. По его словам, эти проекты становятся реальными чертами сегодняшнего и будущего развития.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Индия
  • ПМЭФ-2026
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar