В Совфеде призвали направить налоговую политику на удержание капитала в России

Вся государственная налоговая и регуляторная политика должна быть ориентирована на удержание капитала внутри страны. Такое мнение на полях Петербургского международного экономического форума высказал заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлёв.

В разговоре с «Лентой.ру» сенатор заявил о необходимости не допустить оттока активов за рубеж. Для этого уже применяется налоговый механизм, уменьшающий фискальную нагрузку на компании, которые реинвестируют прибыль. Журавлёв также предложил дополнительно стимулировать бизнес, чтобы выплачиваемые дивиденды шли на развитие производств, а не на личное потребление.

Зампред Совфеда добавил, что текущая обстановка в мире наглядно демонстрирует предпринимателям надёжность и стабильность хранения капиталов в РФ — за границей активы могут заморозить или изъять.

«Ситуация в мире показывает всем, что дома надёжнее, стабильнее, потому что там могут отобрать, забрать, заморозить. Это тоже должно отрезвлять тех, кто до сих пор ещё хочет что-то куда-то выводить», — резюмировал он.

Ранее Александр Шохин, который вскоре займёт должность бизнес-омбудсмена, заявил что намерен контролировать, насколько эффективно распоряжаются активами, перешедшими под управление государства. Глава РСПП подчеркнул, что кто-то должен нести за это ответственность, и пообещал взять эту задачу на себя.