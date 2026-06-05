Не быть пользователями чужих решений: Путин объяснил необходимость своей технологической базы

Президент России Владимир Путин заявил, что странам с большим населением, обширными территориями и самобытной культурой принципиально важно иметь собственную технологическую базу. Об этом он сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что такие страны не могут оставаться только пользователями чужих решений. По его словам, зависимость от внешних технологий несёт серьёзные риски.

Путин отметил, что в противном случае государства могут превратиться в объекты управления со стороны чужих платформ. А как именно эти платформы будут использоваться, по словам президента, остаётся отдельным вопросом.

Также президент России Владимир Путин заявил, что прежняя модель глобального развития фактически была устроена так, чтобы формировать зависимость одних стран от других и перераспределять ресурсы в пользу узкого круга центров влияния. По словам главы государства, десятилетиями мировая экономика выстраивалась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических платформ, логистических маршрутов и резервных валют.