«Инструмент для привлечения китайских партнёров»: В России дебютировал Hongqi Guoya

На Петербургском международном экономическом форуме впервые продемонстрировали флагманский седан Hongqi Guoya. Исполнительный директор марки в России Иван Савельев рассказал, кто может заинтересоваться этой моделью, и назвал её потенциальным инструментом для привлечения китайских партнёров в Россию.

По словам Савельева, новинка будет востребована как у частных лиц, так и у корпоративных клиентов. Особый интерес, считает он, проявят компании, активно работающие с Китаем или имеющие там партнёров.

«Для них Guoya — не просто автомобиль, а рабочий инструмент, который сразу же говорит партнёрам: «Мы свои, мы понимаем восточный код», — пояснил директор в разговоре с «Лентой.ру». Частных покупателей, добавил он, модель может привлечь уникальностью и коллекционной ценностью.

На форуме седан представили в четырёхместном исполнении, но заказать его можно будет и в пятиместном варианте. Длина автомобиля достигает 5353 миллиметров, ширина — 1998, высота — 1511. Машина оснащена адаптивной пневматической подвеской и 20-дюймовыми колёсами, силовая установка — гибридная.

Базовый трёхлитровый двигатель развивает 380 лошадиных сил и 570 ньютон-метров крутящего момента. Старшая версия комплектуется четырёхлитровым мотором V8 мощностью 476 лошадиных сил и 680 ньютон-метров. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач дополнена встроенным электромотором, который выдаёт 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров.

Ранее Иван Савельев сообщил, что Hongqi рассматривает возможность сборки автомобилей на территории РФ. К такому шагу компанию подтолкнут ежегодное увеличение утилизационного сбора и ужесточение государственных требований к импортёрам. По словам топ-менеджера, в определённый момент цены на поставляемые из КНР машины перестанут быть конкурентоспособными.