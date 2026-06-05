Путин рассказал о выборе, связанном с цифровыми платформами

Сейчас все крупные государства, которые можно назвать полноценными цивилизациями, оказались перед дилеммой исторического масштаба в технологической сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер пояснил, что перед по-настоящему крупными странами и самодостаточными цивилизациями сейчас встаёт выбор эпохального значения: им предстоит либо выстраивать собственные платформенные и технологические контуры, либо смириться с превращением в «цифровую периферию».

Ранее Путин указал, что государствам с многочисленным населением, огромными территориями и уникальной культурой жизненно необходимо обладать собственной технологической базой. Российский лидер подчеркнул, что подобные страны не могут довольствоваться ролью простых пользователей чужих разработок, поскольку зависимость от внешних технологий создаёт значительные риски. По его словам, в обратном случае такие государства рискуют превратиться в объекты управления со стороны чужих платформ, а вопрос о том, как именно эти платформы будут применяться, остаётся открытым.