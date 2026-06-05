Путин: Суверенитет означает быть сильнее и умнее, а не делать дорого и медленно

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума поделился своим пониманием суверенитета. По словам главы государства, это понятие означает быть сильнее и, что особенно важно, умнее.

Из этого следует необходимость точнее распоряжаться ресурсами и эффективнее вкладывать средства, в том числе в технологическое развитие. Президент подчеркнул, что настоящий суверенитет требует эффективности.

«Нельзя сказать: «Мы суверенны, поэтому можно делать дорого, медленно, неудобно», — указал он.

По словам президента, на всех участках работы нужно действовать максимально активно и с наибольшей отдачей.

Ранее Путин на ПМЭФ заявил, что позиции стран в мировой экономике всё сильнее зависят от способности обеспечивать собственный суверенитет, и «гонка за суверенитет» набирает обороты. По словам главы государства, современный суверенитет включает не только защиту от давления, но и устойчивость институтов, экономики и эффективные инвестиции в технологии.