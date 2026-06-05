Путин заявил о планах развивать дороги, порты и ВСМ

Глава России Владимир Путин заявил, что страна продолжит расширять возможности автомобильных и железных дорог, опираясь, в том числе на отечественные технологии. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, отдельное внимание будет уделено развитию сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Пилотным проектом в этом направлении станет трасса Москва — Санкт-Петербург. Путин также отметил необходимость наращивать мощности морских портов и развивать трансарктический транспортный коридор. Глава государства назвал его глобальной артерией.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет регионам участвовать в финансировании инфраструктуры федеральных автодорог. Документ расширяет перечень источников средств для дорожной деятельности на трассах федерального значения. Теперь субъекты РФ смогут вкладываться в развитие дорожной инфраструктуры, переданной в доверительное управление госкомпании «Автодор». Порядок такого участия будет определяться соглашением между Минтрансом России и региональным правительством.