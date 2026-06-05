Путин: Логистическая и технологическая база РФ — мощные конкурентные преимущества
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Сильные стороны России на глобальном рынке включают её собственные логистические, производственные, технологические и финансовые возможности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
«Это залог успешной работы с теми странами и инвесторами, которые заинтересованы в сотрудничестве и партнёрстве, хотят создавать и наращивать с нами взаимовыгодные альянсы, вкладываться в Россию, в совместные бизнесы», — отметил он.
Глава государства пригласил компании к сотрудничеству. Он также выразил уверенность, что такие площадки, как ПМЭФ, вносят весомый вклад в эту важную работу.
Ранее Владимир Путин заявил, что сильная и динамичная экономика невозможна без развития частной инициативы. Именно предприниматели находят новые рыночные ниши, создают товары и услуги и поддерживают занятость. Однако для высокой деловой активности бизнесу нужна предсказуемость и стабильный инвестиционный климат. Глава государства подчеркнул, что предприниматели должны чётко понимать, как устроены налоговая система, тарифы, регулирование, а также меры государственной поддержки.
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