ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 14:48

Посадку по биометрии в Пулково расширят на десятки новых направлений

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Посадка на рейс по биометрии скоро появится на новых направлениях. Сервис готов к масштабированию: с 8 июня из аэропорта Пулково запустят «биометрические» рейсы в десятки новых городов. Об этом на ПМЭФ рассказал вице-премьер — глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«В Пулково терминалами для идентификации оснащены все выходы на посадку. Оборудование настроено и готово к использованию», — подчеркнул Григоренко.

По его словам, с июня услуга посадки по биометрии появится на десятках дополнительных маршрутов. Выбор за пассажиром — предъявить паспорт или воспользоваться биометрией. Цифровые сервисы применяются исключительно на добровольной основе.

В числе новых направлений:

  • Санкт-Петербург – Владивосток;
  • Санкт-Петербург – Екатеринбург;
  • Санкт-Петербург – Краснодар;
  • Санкт-Петербург – Новосибирск;
  • Санкт-Петербург – Нижний Новгород.
«Загон для скота» и очереди по 6 часов: Европа превратилась в ад из-за новой биометрии
«Загон для скота» и очереди по 6 часов: Европа превратилась в ад из-за новой биометрии

Ранее Life.ru рассказывал, что правительство разрешило использовать биометрию при посадке в Шереметьево и Пулково. Пилотный проект стартует до конца июня 2026 года и рассчитан на 2026–2027 годы. Пока сервис коснётся рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Петербургом, но в будущем подключаться смогут любые аэропорты и авиакомпании при технической готовности.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Авиаперелеты
  • ПМЭФ-2026
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar