Посадку по биометрии в Пулково расширят на десятки новых направлений

Посадка на рейс по биометрии скоро появится на новых направлениях. Сервис готов к масштабированию: с 8 июня из аэропорта Пулково запустят «биометрические» рейсы в десятки новых городов. Об этом на ПМЭФ рассказал вице-премьер — глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«В Пулково терминалами для идентификации оснащены все выходы на посадку. Оборудование настроено и готово к использованию», — подчеркнул Григоренко.

По его словам, с июня услуга посадки по биометрии появится на десятках дополнительных маршрутов. Выбор за пассажиром — предъявить паспорт или воспользоваться биометрией. Цифровые сервисы применяются исключительно на добровольной основе.

В числе новых направлений: Санкт-Петербург – Владивосток;

Санкт-Петербург – Екатеринбург;

Санкт-Петербург – Краснодар;

Санкт-Петербург – Новосибирск;

Санкт-Петербург – Нижний Новгород.

Ранее Life.ru рассказывал, что правительство разрешило использовать биометрию при посадке в Шереметьево и Пулково. Пилотный проект стартует до конца июня 2026 года и рассчитан на 2026–2027 годы. Пока сервис коснётся рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Петербургом, но в будущем подключаться смогут любые аэропорты и авиакомпании при технической готовности.