Каждый четвёртый житель Земли к 2025 году будет африканцем, считает президент Танзании

Президент Танзании Самия Хасан Сулуху, выступая на ПМЭФ, заявила, что к 2050 году каждый четвёртый житель Земли будет выходцем из Африки. Она также отметила, что Африка останется ключевым источником рабочей силы для всего мира.

«К 2050 году каждый четвёртый человек на этой планете будет африканцем. Африка останется единственным континентом на планете, который по-прежнему будет предоставлять глобальную рабочую силу на масштабном уровне», — сказала президент Танзании.

Развитие Африканской континентальной зоны свободной торговли сделает континент крупнейшим единым рынком по численности населения. По словам президента, это не предположение, а результат точных расчётов, подтверждающий неизбежный рост Африки.

Также Самия Сулуху Хассан, выступая на ПМЭФ, сообщила, что первый прямой авиарейс из Москвы на Занзибар будет запущен 2 июля. Страна ожидает до полумиллиона российских туристов в год к 2030 году.