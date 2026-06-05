ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 15:32

Киев хочет оружие от США, но не гарантии Трампа, заявил Путин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что надёжные гаранты в процессе урегулирования не были бы лишними. При этом глава государства обратил внимание на противоречие в украинской позиции, которая не рассматривает администрацию США при Дональде Трампе в таком качестве.

«Надёжные гаранты всегда не помешают, но почему отказываются от американской администрации при президенте Трампе в таком качестве, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединённых Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы», — сказал Путин.

США и Россия в этом плане солидарны: В Китае назвали «последнюю помеху» миру
США и Россия в этом плане солидарны: В Китае назвали «последнюю помеху» миру

Ранее Владимир Путин заявлял, что в основе конфликта на Украине лежит подавление всего русского. В частности глава государства упомянул часть населения Украины, которая не признала результаты госпереворота.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • Путин
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar