Киев хочет оружие от США, но не гарантии Трампа, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что надёжные гаранты в процессе урегулирования не были бы лишними. При этом глава государства обратил внимание на противоречие в украинской позиции, которая не рассматривает администрацию США при Дональде Трампе в таком качестве.

«Надёжные гаранты всегда не помешают, но почему отказываются от американской администрации при президенте Трампе в таком качестве, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединённых Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в основе конфликта на Украине лежит подавление всего русского. В частности глава государства упомянул часть населения Украины, которая не признала результаты госпереворота.