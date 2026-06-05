В ДНР под контролем Киева осталось меньше 15% территории, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что ВС РФ продолжают двигаться к решению поставленных задач в зоне спецоперации. По словам главы государства, Луганская Народная Республика с 1 апреля текущего года полностью находится под контролем РФ.

«В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года ЛНР полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками? А в ДНР под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. Нет сомнений, что мы этого добьёмся», — сказал глава государства.

Отдельно президент упомянул переговорный трек. По его словам, часть задач Россия намерена добиваться и дипломатическим путём. В этом контексте Путин вновь назвал денацификацию одной из целей, которые Москва связывает с будущими договорённостями.

Ранее Владимир Путин заявлял, что РФ контролирует более 2,4 тысячи квадратных километров в зоне СВО. Наступление российских бойцов происходит ежедневно.