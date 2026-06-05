Президент России Владимир Путин заявил, что территории Украины, объявившие о независимости после событий 2014 года, действовали в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, после государственного переворота на Украине ряд территорий отказались поддерживать произошедшее и заявили о своём суверенитете. Путин подчеркнул, что Устав ООН закрепляет право каждого народа на самоопределение. Именно на это право, по его словам, и опирались территории, объявившие о независимости.

Глава государства заявил, что такие действия полностью соответствовали международному праву и Уставу Организации Объединённых Наций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контроль РФ над всем Донбассом и заключение сделки по украинскому конфликту не противоречат друг другу. На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ глава государства подчеркнул, что одно не исключает другого. По словам Путина, планы контролировать весь донбасский регион и одновременно выйти на договорённости могут существовать параллельно.