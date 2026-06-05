«Не наследили и не нахамили»: Путин объяснил, кого Россия ждёт обратно

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет приветствовать возвращение иностранных компаний, которые при уходе с российского рынка «не наследили» и «не нахамили». Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, многие зарубежные компании сейчас переоценивают ситуацию, связанную с санкциями и прекращением работы в России. Путин отметил, что некоторые из них уже приходят к мысли о возвращении к сотрудничеству с российскими партнёрами.

Глава государства подчеркнул, что Москва будет внимательно смотреть на поведение таких компаний. Если они при уходе с рынка не допустили резких шагов и не нанесли серьёзного ущерба, Россия будет готова приветствовать их возвращение.

«Если они здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин уже говорил, что многие западные компании «ждут не дождутся», когда смогут вернуться в РФ после снятия политических ограничений. По его словам, Москва никого не выгоняла и ни от кого не отворачивается.

Путин подчёркивал, что уход части иностранных игроков был связан прежде всего с политическим давлением, а не с желанием России разорвать экономические связи. Двери для возвращения инвесторов, по словам главы государства, остаются открытыми.