Путин: Зависимость России от нефтегазовых доходов снизилась с 40% до 23%

Зависимость российской экономики и бюджета от нефтегазовых доходов за последние годы существенно снизилась. Такие данные представил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы государства, несколько лет назад доля ВВП, не связанная с нефтью и газом, составляла около 40%, а сейчас — 23%. Он подчеркнул, что зависимость снизилась естественным путём, и это произошло не только из-за санкций, но и в целом за последние годы.

«У нас часть ВВП, которая не связана с нефтью и газом, она ещё пару-тройку лет назад, по-моему, в 2022 году, что ли, составляла примерно 43%. Это если вычесть одно из другого, то, что дополняет ВВП страны с помощью нефтегаза и не нефтегазовых составляющих. Вот было 40, а сейчас 23% всего», — отметил он.

Ранее Владимир Путин отметил, что Россия сознательно охлаждает экономику. По его словам, это необходимо, чтобы сделать её сильнее. Глава государства сообщил, что никаких опасений ни сейчас, ни в обозримом будущем нет. Он также добавил, что от проводимой политики уже наблюдаются положительные эффекты.