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Регион
5 июня, 16:17

Путин: РФ не нужны заоблачные цены на нефть в мире — важнее стабильность рынка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России важны не только доходы от роста цен на нефть, но и общая стабильность мировых рынков. По словам главы государства, долгосрочные контракты и повышение стоимости российской нефти дают нефтегазовым компаниям определённые преимущества.

«Конечно, наши нефтегазовые компании получают определённые преференции в связи с заключением долгосрочных контрактов, в связи с тем, что цена на нашу нефть возрастает. Конечно, это отражается на бюджете, все в плюсе, но важнее не это, важнее другое – стабильность рынков», — сказал Путин на ПМЭФ.

Глава государства подчеркнул, что российская экономика существует не только за счёт нефтегазового сектора. Российский лидер отметил, что развитие экономики в целом имеет для страны не меньшее значение, чем сырьевые доходы. По словам Путина, слишком высокие мировые цены на нефть могут негативно отражаться на реальном производстве.

Путин: Экономика России уверенно возвращается к целевым показателям
Путин: Экономика России уверенно возвращается к целевым показателям

Ранее Владимир Путин заявлял, что инфляция в России замедляется и может приблизиться к 5,2%. Он также подчеркнул, что для экономики важно не просто расти, а развиваться устойчиво — без перекосов и избыточного давления на цены.

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Полина Никифорова
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