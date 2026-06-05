Путин: РФ не нужны заоблачные цены на нефть в мире — важнее стабильность рынка

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России важны не только доходы от роста цен на нефть, но и общая стабильность мировых рынков. По словам главы государства, долгосрочные контракты и повышение стоимости российской нефти дают нефтегазовым компаниям определённые преимущества.

«Конечно, наши нефтегазовые компании получают определённые преференции в связи с заключением долгосрочных контрактов, в связи с тем, что цена на нашу нефть возрастает. Конечно, это отражается на бюджете, все в плюсе, но важнее не это, важнее другое – стабильность рынков», — сказал Путин на ПМЭФ.

Глава государства подчеркнул, что российская экономика существует не только за счёт нефтегазового сектора. Российский лидер отметил, что развитие экономики в целом имеет для страны не меньшее значение, чем сырьевые доходы. По словам Путина, слишком высокие мировые цены на нефть могут негативно отражаться на реальном производстве.

Ранее Владимир Путин заявлял, что инфляция в России замедляется и может приблизиться к 5,2%. Он также подчеркнул, что для экономики важно не просто расти, а развиваться устойчиво — без перекосов и избыточного давления на цены.