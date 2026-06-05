Путин назвал стратегическую ошибку прежнего руководства США

Президент России Владимир Путин назвал попытку использовать доллар как инструмент политической борьбы стратегической ошибкой США. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, доллар остаётся одной из главных составляющих экономического могущества Соединённых Штатов и их серьёзным конкурентным преимуществом. Оно связано не только со статусом мировой резервной валюты, но и с тем, что американская экономика получает от этого реальные доходы.

Путин отметил, что прежнее руководство США начало применять доллар как оружие в политической борьбе. После этого, по его словам, другие государства задумались о рисках такой зависимости.

Президент России подчеркнул, что использование собственной валюты в качестве инструмента давления стало для Вашингтона «огромной» и даже «катастрофической» стратегической ошибкой.

Ранее Путин заявлял, что любая страна может в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, если они размещены в долларах или евро. По словам главы государства, это касается всех государств без исключения, поскольку риски связаны не только с валютой, но и с западной финансовой и платёжной инфраструктурой.