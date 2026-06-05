Путин: Новые способы вооружённой борьбы появляются постоянно

Президент России Владимир Путин заявил, что новые способы и средства ведения вооружённой борьбы появляются постоянно. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, развитие военных технологий и методов противостояния требует реакции со стороны международного сообщества. Путин отметил, что такие изменения происходят регулярно, а государства и международные структуры каждый раз пытаются адаптироваться к новым реалиям.

Ранее Владимир Путин назвал главное условие завершения СВО. По словам главы государства, боевые действия вокруг Украины рано или поздно закончатся, но это произойдёт после достижения целей, поставленных перед Россией. Путин подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться этой позиции и связывает завершение конфликта с выполнением поставленных задач.