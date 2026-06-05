Украина не способна производить оружие, подобное российскому, заявил Путин

Промышленность Украины не способна выпускать целый спектр высокоточных боеприпасов, которые давно стоят на вооружении России. Такую оценку ситуации дал российский президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер подчеркнул, что у противоположной стороны отсутствуют собственные мощности по созданию гиперзвуковых блоков, крылатых ракет во всём их разнообразии и некоторых других образцов поражающих элементов.

По словам Путина, именно в этих категориях вооружений наблюдается кардинальное технологическое превосходство России.

Ранее Путин обратил внимание на то, что способы и средства ведения вооружённой борьбы обновляются непрерывно. Он подчеркнул, что развитие военных технологий и методов противостояния неизбежно требует ответной реакции от международного сообщества. Российский лидер отметил, что подобные изменения происходят систематически, а государства вместе с международными структурами каждый раз вынуждены приспосабливаться к складывающимся новым условиям.