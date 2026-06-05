Ил-76 с освобождёнными из плена российскими военными сел в Подмосковье

Самолёт Ил-76МД доставил в Подмосковье российских военнослужащих, которые были возвращены домой в результате обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, 5 июня были освобождены 185 российских граждан. В ответ были переданы 185 украинских военнослужащих. В процессе возвращения российских военнослужащих из плена значительную роль сыграли посреднические усилия Объединённых Арабских Эмиратов.

Кроме того, сегодня три семьи смогли вернуться в Россию после гуманитарной встречи на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии. Она прошла по договорённости с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом при поддержке Международного Комитета Красного Креста. Ещё пять человек отправились на Украину.