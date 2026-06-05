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5 июня, 19:35

Костин заявил, что повального windfall tax в России не будет

Андрей Костин. Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru

Андрей Костин. Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью ИС «Вести» на ПМЭФ исключил повальное введение windfall tax в России. По его словам, крупный бизнес уже помогает регионам, героям СВО и их семьям, проявляя социальную ответственность.

«Я думаю, что какого-то повального windfall tax не будет. Другое дело, что в нынешней ситуации бизнес должен чувствовать себя социально ответственным», — уверен Костин.

По словам главы ВТБ, сегодня происходит трансформация прозападной модели, которая доминировала в международных финансах со времён Второй мировой войны.

«Эта система основана на использовании доллара, а позднее и евро в мировых расчётах», — отметил Костин.

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Ранее глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ допустил, что ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может приблизиться к 12%. По его словам, если экстраполировать текущие темпы снижения, которые демонстрирует ЦБ, то ставка окажется около этой отметки при условии отсутствия чрезвычайных происшествий.

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Виталий Приходько
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