СК не подтвердил информацию о странной активности в фирме пропавшего Усольцева
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Краевой Следственный комитет в беседе с kp.ru не подтвердил информацию о необычной активности в бухгалтерской документации компании «Поливест-Железногорск», принадлежащей пропавшему Сергею Усольцеву.
Ранее ряд СМИ сообщили, что предприятие могло перейти под контроль третьих лиц. В публикациях также допускались другие версии: цифровое рейдерство, попытка самого Усольцева уйти от долгов или действия партнёров, пытающихся сохранить бизнес.
По данным журналистов, пропавший мужчина до сих пор числится директором организации и владельцем половины долей. Остальные 50% принадлежат двум его партнёрам.
В правоохранительных органах опровергли информацию о странной активности в фирме Усольцева.
Ранее СК назвал основной версией исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края несчастный случай. 4 июня были организованы дополнительные поиски с участием спасателей, силовиков, охотнадзора и волонтёров. Также знакомый пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, исследователь Валентин Дегтерёв, рассказал о странном поведении телефона главы семейства Сергея. Сначала он дозвонился, но в ответ была тишина, затем перезвонили с неизвестного номера — снова молчание, а после владелец отключил возможность принимать звонки. При этом заблокировать номер не получается, он числится в действующих госконтрактах, SMS приходят, а кто-то продолжает за него платить. Дегтерёв предполагает, что телефон либо у самих Усольцевых, либо находится в руках других людей.
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