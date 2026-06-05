СК не подтвердил информацию о странной активности в фирме пропавшего Усольцева

Ранее СК назвал основной версией исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края несчастный случай. 4 июня были организованы дополнительные поиски с участием спасателей, силовиков, охотнадзора и волонтёров. Также знакомый пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, исследователь Валентин Дегтерёв, рассказал о странном поведении телефона главы семейства Сергея. Сначала он дозвонился, но в ответ была тишина, затем перезвонили с неизвестного номера — снова молчание, а после владелец отключил возможность принимать звонки. При этом заблокировать номер не получается, он числится в действующих госконтрактах, SMS приходят, а кто-то продолжает за него платить. Дегтерёв предполагает, что телефон либо у самих Усольцевых, либо находится в руках других людей.