В Армении арестовали бывшего министра образования Армена Ашотяна

Бывший глава Минобразования Армении Армен Ашотян арестован судом в Ереване на один месяц по делу о сделке с недвижимостью. Вместе с ним фигурантами проходят экс-министр финансов, бывший ректор университета и проректор. Об этом сообщил адвокат экс-министра Тигран Атанесян.

«Армен Ашотян арестован на один месяц. Никаких оснований для ареста не было», — цитирует слова защитника агентство Sputnik Армения.

Ранее в пятницу следственный комитет республики сообщил о новых задержаниях бывших чиновников в рамках дела о сделке с недвижимостью в Ереване. Среди фигурантов — экс-ректор университета им. Брюсова Гаяне Гаспарян, проректор Артур Айвазян, бывший министр финансов Гагик Хачатрян и его сын Артём.