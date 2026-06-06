В Армении арестовали бывшего министра образования Армена Ашотяна
Бывший министр образования и науки Армении Армен Ашотян. Обложка © Wikipedia / European People's Party
Бывший глава Минобразования Армении Армен Ашотян арестован судом в Ереване на один месяц по делу о сделке с недвижимостью. Вместе с ним фигурантами проходят экс-министр финансов, бывший ректор университета и проректор. Об этом сообщил адвокат экс-министра Тигран Атанесян.
«Армен Ашотян арестован на один месяц. Никаких оснований для ареста не было», — цитирует слова защитника агентство Sputnik Армения.
Ранее в пятницу следственный комитет республики сообщил о новых задержаниях бывших чиновников в рамках дела о сделке с недвижимостью в Ереване. Среди фигурантов — экс-ректор университета им. Брюсова Гаяне Гаспарян, проректор Артур Айвазян, бывший министр финансов Гагик Хачатрян и его сын Артём.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге в Ереване потребовал от правоохранительных органов в течение часов помещать в тюрьму всех участников схем по подкупу избирателей и фальсификации голосования. Он вновь связал политических оппонентов с интересами иностранных государств и потребовал выявлять не только рядовых участников, но и координаторов таких схем. Также недавно суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии «Мать Армения» и кандидата в депутаты Андраника Теваняна, против которого возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Ранее ЦИК дал добро на уголовное преследование политика. Сам Теванян назвал обвинения смешными и необоснованными, а его защитник заявил, что в деле нет состава преступления.
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