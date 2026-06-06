Депутаты Европарламента намерены лишить Зеленского ордена «За заслуги»

Группа из нескольких десятков депутатов Европарламента выступила с инициативой аннулировать присуждённый главарю киевского режима Владимиру Зеленскому орден «За заслуги». Об этом заявила в соцсети X депутат Европарламента от Польши Анна Брылка, представляющая участников обращения.

«От имени группы из нескольких десятков депутатов я обратилась к президенту Европейского парламента Роберте Метсоле с просьбой лишить награды Европейский орден «За заслуги», присвоенной 19 мая 2026 года Владимиру Зеленскому, в связи с его недавними решениями, публично чествующими и прославляющими преступную УПА*», — пишет Брылка.

Она напоминает, что орден «За заслуги» был вручён Зеленскому Европарламентом как признание его вклада в евроинтеграцию и продвижение ценностей, закреплённых в международных договорах. В обращении подчёркивается, что подобные ценности несовместимы с прославлением насилия и этнических чисток, поскольку формирование государственной идентичности на подобной основе недопустимо. Депутат подчеркнула, что ожидает ответа от Метсолы.

Ранее глава нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что добивается отмены решения Владимира Зеленского о названии одного из подразделений ВСУ в честь УПА*. По его словам, был вызван военный атташе и установлен контакт с Минобороны. Чиновник также планирует обсудить ситуацию с украинским министром обороны. Известно, что глава офиса Владимира Зеленского едет в Варшаву для урегулирования спора с Польшей.

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