Резервы 58-й бригады ВСУ прибыли под Шевченково на фоне наступления ВС РФ
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Украинские формирования перебросили резервы 58-й бригады в район села Шевченково Сумской области. Об этом сообщили бойцы группировки войск РФ «Север» в Телеграм-канале «Северный ветер».
По их данным, российские штурмовые подразделения продолжают наступление в направлении Казачьей Лопани, которую называют крупным логистическим центром ВСУ.
«В селе Шевченково идут ожесточенные стрелковые бои: враг перебросил резервы из числа наиболее мотивированных националистов 58 омпбр ВСУ», — рассказали бойцы.
В «Северном ветре» отметили, что обстановка на этом участке остаётся напряжённой. Других подробностей о ходе боёв в публикации не приводится
В Сумской области бригада украинского спецназа из Житомира понесла значительные потери. Из-за этого украинское командование спешно перебрасывает дополнительные силы из Киевской области в Сумскую.
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