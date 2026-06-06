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Регион
6 июня, 05:24

Резервы 58-й бригады ВСУ прибыли под Шевченково на фоне наступления ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Украинские формирования перебросили резервы 58-й бригады в район села Шевченково Сумской области. Об этом сообщили бойцы группировки войск РФ «Север» в Телеграм-канале «Северный ветер».

По их данным, российские штурмовые подразделения продолжают наступление в направлении Казачьей Лопани, которую называют крупным логистическим центром ВСУ.

«В селе Шевченково идут ожесточенные стрелковые бои: враг перебросил резервы из числа наиболее мотивированных националистов 58 омпбр ВСУ», — рассказали бойцы.

В «Северном ветре» отметили, что обстановка на этом участке остаётся напряжённой. Других подробностей о ходе боёв в публикации не приводится

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В Сумской области бригада украинского спецназа из Житомира понесла значительные потери. Из-за этого украинское командование спешно перебрасывает дополнительные силы из Киевской области в Сумскую.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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