Украинские формирования перебросили резервы 58-й бригады в район села Шевченково Сумской области. Об этом сообщили бойцы группировки войск РФ «Север» в Телеграм-канале «Северный ветер».

По их данным, российские штурмовые подразделения продолжают наступление в направлении Казачьей Лопани, которую называют крупным логистическим центром ВСУ.

«В селе Шевченково идут ожесточенные стрелковые бои: враг перебросил резервы из числа наиболее мотивированных националистов 58 омпбр ВСУ», — рассказали бойцы.

В «Северном ветре» отметили, что обстановка на этом участке остаётся напряжённой. Других подробностей о ходе боёв в публикации не приводится