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Регион
6 июня, 07:48

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Средства противовоздушной обороны Министерства обороны перехватили и ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своём канале в «Максе».

Мужчина погиб при налёте дронов ВСУ в Тверской области
Мужчина погиб при налёте дронов ВСУ в Тверской области

За прошедшую ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 376 дронов Вооружённых сил Украины над регионами России. Кроме того, утром северная столица подверглась масштабной атаке дронов ВСУ.

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Александра Мышляева
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