Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour
Средства противовоздушной обороны Министерства обороны перехватили и ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своём канале в «Максе».
За прошедшую ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 376 дронов Вооружённых сил Украины над регионами России. Кроме того, утром северная столица подверглась масштабной атаке дронов ВСУ.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.