Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны Министерства обороны перехватили и ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своём канале в «Максе».