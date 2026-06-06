После событий последних лет Россия не намерена идти на компромиссы с Украиной, заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, Москва убедилась в чудовищности замыслов и дел, на которые способны киевский режим и его западные покровители, в том числе убить спящих детей в Старобельске.

За четыре с лишним года накопилось масса таких ситуаций, поэтому ни прощения, ни компромиссов быть не может. При этом, как отметил парламентарий, Россия выступает за движение к миру и поддерживает диалог со всеми государствами, которые готовы к взаимодействию.

«Когда вся эта нечисть испытывает тяжёлую ситуацию, она начинает извиваться, как уж на сковородке, и предлагать разного рода компромиссы», — заявил собеседник RT.

Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал ответ президента России Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского. Депутат ГД РФ подчеркнул, что российский лидер уложил главу киевского режима на лопатки вместе с европейскими спонсорами.