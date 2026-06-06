Запад снова пытается возродить фашизм, но Россия не даст себя запугать. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Сегодня Запад опять решил возродить фашизм, память оказалась короткая. Но мы помним и чтим нашу историю, и всегда будем против любой реинкарнации фашизма», — сказал он.

Если «партнёры» думают, что новый поход на Восток приведёт к гибели множества русских, они ошибаются. В этот раз, предупредил Кобяков, Россия применит новые средства защиты и навсегда отобьёт у них охоту нападать с оружием.

Ранее Кобяков заявил, что западные страны используют Украину как инструмент для своих геополитических целей и выгоды. По его словам, украинский конфликт стал частью более широкой стратегии Запада. Изначальные цели переделали в инструмент для давления и экономической наживы.