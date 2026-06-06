Италии не хватает лидерства, из-за чего страна превратилась в корабль без капитана. Такое мнение на полях ПМЭФ выразил бывший замминистра экономического развития Италии Микеле Джерачи.

По словам политика, у нынешнего руководства нет промышленной стратегии, смелости защищать граждан, поэтому оно бездействует или делает слишком мало.

Премьер-министр Джорджа Мелони, отметил Джерачи, ставит рекорды по длительности пребывания у власти, понимая, что чем меньше она делает, тем дольше будет сохранять свой пост.

Ранее итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз — это бюрократический гигант, который ради своей идеологии готов принести в жертву всё. По её словам, ЕС теперь контролирует абсолютно все сферы жизни людей.