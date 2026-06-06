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6 июня, 11:13

«Корабль без капитана»: В Италии недовольны бездельницей Мелони

Джерачи: Италия стала кораблём без капитана, поскольку Мелони бездействует

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Италии не хватает лидерства, из-за чего страна превратилась в корабль без капитана. Такое мнение на полях ПМЭФ выразил бывший замминистра экономического развития Италии Микеле Джерачи.

По словам политика, у нынешнего руководства нет промышленной стратегии, смелости защищать граждан, поэтому оно бездействует или делает слишком мало.

Премьер-министр Джорджа Мелони, отметил Джерачи, ставит рекорды по длительности пребывания у власти, понимая, что чем меньше она делает, тем дольше будет сохранять свой пост.

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Владимир Озеров
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