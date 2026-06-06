В МИД РФ тремя словами ответили Молдавии на призывы к России уйти из Приднестровья
Галузин раскритиковал Молдавию за провокационные призывы вывести войска из ПМР
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Призывы Молдавии немедленно вывести ВС РФ из Приднестровья являются «вздорными, беспочвенными и провокационными», заявил в ходе ПМЭФ заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру». По словам дипломата, только этими словами и можно охарактеризовать заявления Кишинёва.
Он напомнил, что мандат нынешней миротворческой операции чётко прописан в международно-правовых документах, он никоим образом не исчерпан, а урегулирование конфликта в ПМР напрямую увязано с конкретными политическими договорённостями.
Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для обсуждения возможного вывода российских военных из Приднестровья необходим прогресс в урегулировании конфликта. Однако до этого, по словам дипломата, пока далеко.
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