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Регион
6 июня, 12:24

В МИД РФ тремя словами ответили Молдавии на призывы к России уйти из Приднестровья

Галузин раскритиковал Молдавию за провокационные призывы вывести войска из ПМР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Призывы Молдавии немедленно вывести ВС РФ из Приднестровья являются «вздорными, беспочвенными и провокационными», заявил в ходе ПМЭФ заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру». По словам дипломата, только этими словами и можно охарактеризовать заявления Кишинёва.

Он напомнил, что мандат нынешней миротворческой операции чётко прописан в международно-правовых документах, он никоим образом не исчерпан, а урегулирование конфликта в ПМР напрямую увязано с конкретными политическими договорённостями.

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Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для обсуждения возможного вывода российских военных из Приднестровья необходим прогресс в урегулировании конфликта. Однако до этого, по словам дипломата, пока далеко.

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Борис Эльфанд
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