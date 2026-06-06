Боец СВО прямо в реанимации позвал замуж любимую, раненную при атаке в Енакиеве
Обложка © Telegram / Приходько РИК
Российский военный прямо в госпитале сделал предложение своей девушке, которая получила тяжёлые ранения во время удара дрона ВСУ по автобусу в Енакиево в ДНР, успев закрыть собой сына. Видео встречи влюблённых публикует в телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.
Боец РФ сделал предложение девушке в реанимации. Видео © Telegram / Приходько РИК
«В тот страшный день, 3 июня, она вместе с сыном ехала к своему любимому человеку, который сейчас защищает Родину. Но, увы, дрон в Енакиево оборвал все планы и надежды. В последний момент Настя прикрыла собой сына и тем самым спасла ему жизнь. Более суток она была на грани жизни и смерти», — рассказал градоначальник.
Хирурги Горловской больницы буквально достали Анастасию с того света. Сейчас она продолжает находиться в реанимации, но прогнозы уже положительные. Боец подарил любимой кольцо и надел его на её палец. Девушка ответила согласием вна предложение выйти за него замуж.
Напомним, 3 июня в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Енакиево погибли восемь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В МИД РФ заявили, что Киев ждёт жёсткий ответ.
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