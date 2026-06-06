Боец СВО прямо в реанимации позвал замуж любимую, раненную при атаке в Енакиеве

Российский военный прямо в госпитале сделал предложение своей девушке, которая получила тяжёлые ранения во время удара дрона ВСУ по автобусу в Енакиево в ДНР, успев закрыть собой сына. Видео встречи влюблённых публикует в телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.

«В тот страшный день, 3 июня, она вместе с сыном ехала к своему любимому человеку, который сейчас защищает Родину. Но, увы, дрон в Енакиево оборвал все планы и надежды. В последний момент Настя прикрыла собой сына и тем самым спасла ему жизнь. Более суток она была на грани жизни и смерти», — рассказал градоначальник.